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Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesi sonrasında görevi bırakacağı ve emekli olacağı öne sürülmüştü. Deneyimli teknik adam böyle bir düşünce içerisinde olmadığı bildirildi.

29.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:05
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek

Fatih Terim hastanede korona virüsle savaşmaya devam ediyor. Spor dünyasının deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti.

GÖREVİ BIRAKACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağı iddia edilmişti. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Fatih Terim'in hastalığını atlatmasından sonra kariyerine nokta koyarak emeklilik kararı alacağı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli hocanın böyle bir fikrinin olmadığı, iyileşir iyileşmez Florya'ya döneceği ifade edildi. Bu durum taraftarları memnun etti.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDİLECEK

Galatasaray için çalışmalarını da sürdürüyor. Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, FIFA'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı. Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacak.

Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek

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