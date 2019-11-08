Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek

Son olarak Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilen Galatasaray'da sular durulmuyor. Fatih Terim'in devre arasında istediği oyuncuların transfer edilmemesi durumunda istifa kararı alacağı öğrenildi.

08.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:07

karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrasında çok sinirlenen Teknik Direktör , yapılan transferler hakkında yönetime sert bir mesaj gönderirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Çok uzun zamandır, hem içeriye hem dışarıya mesajlar veriyorum. Aslında en önemli olan söyleyemediklerim. Arasındaki uçurum derler, öyle bir laf var" sözleri bir anda gündeme oturdu.

Yaz ayı transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan ve genelde tecrübeli oyuncuları tercih eden 'da yönetimle Fatih Terim arasındaki ipler iyice gerilirken, başarılı çalıştırıcının son haftalarda "Futbolcuların Geçmişine Değil Geleceğine Yatırım Yapmalıyız" ifadeleri ise sancıyı bir kat daha artırıyor.

TRANSFERLER İKİ MENAJERLE YAPILDI

Real Madrid hezimetinden sonra oluşturulan kadro mühendisliğiyle ilgili kafalarda soru işareti bırakan cümleler sarfeden Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ı kastettiği belirtilirken, bu yöneticilerin iki menajere yetki belgelerini verip transfer işlerini yürüttüğü ortaya çıktı.

OCAK AYINDA İSTEDİĞİ OYUNCULAR ALINMAZSA İSTİFA EDECEK

Akşam'ın haberine göre; Terim'in listesindeki tercihlere yönelmeyen ve sürekli iki Türk menajerle ortak hareket eden Galatasaray yönetimi teknik heyetin yanı sıra scout ekibini de görmezden gelirken, gelinen son durumun ardından Fatih Terim'in köprüleri attığı, Ocak ayında kendi istediği oyuncuların alınmaması halinde istifa mektubunu cebine koyduğu ifade edildi.


Haber Videosu: Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (51)

  • YAPMA YAV!!!:
    EN BÜYÜK TÜRK TAKIMI OLAN GALATASARAY HABERLERİNE NİÇİN BU KADAR RUM TAKIM TARAFTARI GİRER ANLAŞILMAZ. KARŞIYAKALI MESUDE TÜRKLERİN YUNANLILARI DENİZE DÖKTÜĞÜNDE ARALARA SAKLANMIŞ BİR YUNANIN TORUNU OLSA GEREK.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • KSK Lİ MESUT:
    Paratör işi biliyo arkadaş. Bulmuş 15 - 20 milyon yarım akıllı conconları takılıyo işte. kaldı ki tazminat almadan gitmeeezzz... Boşuna paratör demiyor insanlar...
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • HAKAN:
    alt yapıya el at fatih hoca tütürmüşsün yabancı oyuncu tıpkı feneresyonun hakem tutkusu gibi vaz geçemiyorsun yazık
    Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
  • BUNLARIN HEPSİ YEMİŞ:
    6 taneyi de nihat mı hazırlamış helal olsun adama ne güç var!!
    8 3 Yayından Kaldır
  • HAKAN:
    fenerasyonuna şimdi bişey diyecem. rezil top oynuyorsunuz geçen sene hakemlerle şampiyon olan sizsiniz hala fenerasyon diyorsun. masa başında değil sahada kazanın
    5 3 Yayından Kaldır
Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.