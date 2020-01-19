Fatih Terim, Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı Denizlispor maçının kadrosuna almadı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı Denizlispor maçının kadrosuna dahil etmedi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak olan futbolcular için de yavaş yavaş ilk sinyaller verilmeye başlandı.
Yabancı kontenjanını açmak ve kadrosunu daraltarak maaş bütçesi yaratmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Jimmey Durmaz, Emre Taşdemir ve Yuto Nagatomo'nun başka bir takıma transferi için tüm opsiyonları değerlendirmeye başladı.
3 İSME DE TEKLİF VAR
Fatih Terim tarafından da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Taşdemir, Yuto Nagatomo ve Jimmy Durmaz Denizlispor maçının da kadrosuna alınmadı.
Jimmy Durmaz ile Konyaspor, Kasımpaşa, Denizlispor ve Kayserispor ilgilenirken; Emre Taşdemir ile Kayserispor, Yuto Nagatomo ile Bologna yakın temas kurmuş durumda.
Haber Videosu: Fatih Terim, Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı Denizlispor maçının kadrosuna almadı
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Habere Bak Nesteri vurmus Büyük olay zaten oynamayan Yedek olarak alainan adamlar Bu Bizim Basin Bizim Futboldan Daha Kötü. Yalan Haber, Bulus Haber falaaan filan BasarilarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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JIMMY NE ZAMAN KADROYA GIRDIKI KADRO DISI KALSN :dCevap Yaz 1 Yayından Kaldır