: Fatih Terim, Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı Denizlispor maçının kadrosuna almadı

19.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:40

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak olan futbolcular için de yavaş yavaş ilk sinyaller verilmeye başlandı.

Yabancı kontenjanını açmak ve kadrosunu daraltarak maaş bütçesi yaratmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Jimmey Durmaz, Emre Taşdemir ve Yuto Nagatomo'nun başka bir takıma transferi için tüm opsiyonları değerlendirmeye başladı.

3 İSME DE TEKLİF VAR

Fatih Terim tarafından da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Taşdemir, Yuto Nagatomo ve Jimmy Durmaz Denizlispor maçının da kadrosuna alınmadı.

Jimmy Durmaz ile Konyaspor, Kasımpaşa, Denizlispor ve Kayserispor ilgilenirken; Emre Taşdemir ile Kayserispor, Yuto Nagatomo ile Bologna yakın temas kurmuş durumda.

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