Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı
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Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve ilk maçın kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, bu maçta kadroya girmeyi başardı. Senegalli golcü mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV'yle karşılaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir karara imza atarak bu maçta Mbaye Diagne'yi kadroya aldı.

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PSV'ye karşı Hollanda'da 5-1 kaybedilen maçın kadrosunda yer almayan Senegalli futbolcu, rövanş maçında kendine kadroda yer buldu. Mücadeleye yedek kulübesine başlayacak Diagne, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda PSV karşısında forma giyebilecek.

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