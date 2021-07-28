Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve ilk maçın kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, bu maçta kadroya girmeyi başardı. Senegalli golcü mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.