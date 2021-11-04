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Yusuf Yazıcı gemileri yaktı! Süper Lig'e geri dönüyor ama Trabzonspor'a değil

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Lille ile yolları ayırması beklenen Yusuf Yazıcı için Galatasaray'ın devrede olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Devre arasında Fransız ekibinden ayrılması beklenen milli futbolcunun, teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istemesi sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giyebileceği öğrenildi.

Ligue 1'de geçen sezon Lille'in yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olan Yusuf Yazıcı bu sezon beklentilerin altında kaldı. Takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcunun, Galatasaray'ın yolunu tutacağı öne sürüldü.

YUSUF YAZICI'NIN MENAJERİ GALATASARAY'LA TEMASA GEÇTİ

Lig Radyo'nun haberine göre Yusuf Yazıcı'nın menajeri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçti ve Sarı-Kırmızılılardan olumlu geri dönüş aldı. Yusuf Yazıcı'nın da kendisini ilk kez A Milli Takım'a çağıran teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtildi.

SATIN ALMA ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR'DA

Galatasaray'ın 6 aylığına kiralamayı düşündüğü Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde Lille ile Trabzonspor arasında özel bir madde bulunuyor. Kontrata göre oyuncunun Türkiye'deki satın alma önceliği Trabzonspor'da.

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