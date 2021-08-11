Fatih Terim kritik St. Johnstone maçı öncesi takımla toplantı yaptı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum

12 Ağustos Perşembe günü Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim takımla toplantı yaptı. Deneyimli hoca, futbolcularına yaptığı konuşmada, "Tur atlamak için tempomuzu en az 75 dakika sürdürmeliyiz. Özellikle orta saha mutlaka bizim olmalı. Top bizde kalmalı. Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum" ifadelerini kullandı.