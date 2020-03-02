Fatih Terim, sosyal medyada kendisine hakaret eden taraftara dava açti

02.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:30

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tamer Samet Ş'nin, 4 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Fatih Terim'in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli Tamer Samet Ş'nin ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından şüpheli hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: DHA