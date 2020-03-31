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Galatasaray, Fatih Terim, Türkiye, Sözcü, Spor

Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım

Koronavirüse yakalanan ve Pazartesi günü taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, evdeki karantina sürecini anlattı. Kendisini izole ettiğini söyleyen Terim, eşinin üst katta, kendisinin de alt katta olduğunu ve kimsenin merak etmemesi gerektiğini ifade etti.

31.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:13

Galatasaray'ın, Türkiye'nin, futbolseverlerin müjdeli haber beklediği Fatih Terim dün taburcu edildi. Hastanede kontrol altında geçirdiği 7 günün ardından evine geçen Terim, Sözcü'den Bahadır Çokişler'e konuştu.

Geçmiş olsun dileğini kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, "Aslan gibiyim Bahadır!" sözleriyle yüreklere su serpti. Terim, mücadelesinin başlangıcı ve bundan sonra yaşanacaklar için "Ayın 16'sında hafif kırgınlık hissettim. Yani doğal olarak 15 günlük sürem (dün) doldu. Evde kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım. Yani karantinadayız. Kimse merak etmesin çok iyiyim" dedi.

"SESİ GÜÇLÜ VE SAĞLIKLIYDI"

Telefonda Terim ile konuşan İşler, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

"Fatih Hoca'nın taburcu olduğu haberi gelince tüm Türkiye gibi biz de çok sevindik. Onun gücünü ve mücadeleci karakterini biliyorduk ama durumunun iyi olduğunu doktorlardan duymak, taburcu edildiğini, özlediği ailesiyle aynı çatı altında buluşacağını öğrenmek hepimizi rahatlatmıştı. Telefonla nasıl olduğunu sormak istedim. Sesi güçlü ve sağlıklıydı. Teskin edici konuşmasıyla sevenlerine merak etmemeleri mesajını verdi. Bu süreçte elini kalbine götüren, gelecek iyi haberi bekleyenlerin içi rahat olsun. Onun azmi koronayı da dize getirir."

TESTİ POZİTİF DURUMU İYİ

LIV Hospital Ulus, öğle saatlerinde Terim'in taburcu olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki komisyonun Terim'e tetkikleri sonucunda taburcu kararı verdiği belirtildi ve "Gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur" denildi.

Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım

Haberin Videosu:

Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
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