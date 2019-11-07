Fatih Terim kameraman ile tartıştı, üzerine yürüdü!

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta Fatih Terim, bir ara sinirlerine hakim olamadı ve pilot kameramanın üstüne yürüdü ve kameraya vurarak açısını değiştirdi.

07.11.2019 08:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:35
Fatih Terim kameraman ile tartıştı, üzerine yürüdü!

Real Madrid-Galatasaray maçı temsilcimiz için kötü başlayıp kötü biterken, Teknik Direktör Fatih Terim bir ara pilot kameranın açısına çok sinirlendi.

Real Madrid 3-0 öne geçtikten sonra Galatasaray kulübesinin yanındaki kameramanın kendisine odaklanmasına sinirlenen Terim, önce sözlü olarak uyarıda bulundu. İspanyol kameramanın kendisini karşılık vermesine sinirlenen Terim, kameramana doğru hışımla yürüdü.

KAMERAYI İTİP AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Pilot kameraya yansıyan görüntülerde Terim'in sinirlerine hakim olamayıp, eliyle iterek kameranın açısını da değiştirdiği gözlendi.

Terim'in mücadelenin ikinci yarısında ise daha sakin olduğu gözlendi. Oyuncularının yaptığı basit hatalarda ise Terim tepkisini gösterdi.


VİDEO: Fatih Terim kameraman ile tartıştı, üzerine yürüdü!
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YORUMLAR (10)

  • TARAFTAR:
    Galatasaraylıyım geçmiş yaptıklarıyla gurur duyuyorum ama bence bunadı bu adam. Şimdi utanılacak karakterde. Serseri
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  • GSLİ:
    allah cezanızı versin fenere çevirdiniz takımı 6 ne arkadaş fener formasımı giyiyorsunuz anlı şanlı gs forması var özerinizde
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  • HAKANCA:
    bi urtulamadık şu tırt kabadayılıktan sahada görelim terim efendi kabadayılığı her sene on oyuncu alıyosun daha golün yok utan istifa et kebabcıya git
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  • SANLIIIIITUNCAAAAY:
    garibim kameraman herşeyden habersiz tabi bilmiyoki zamanında 6 kasımda 6 tane daha yemişti acısı ona :)
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  • CANK:
    çıldır Ankarada yapılan deprem kupasında 6-1 yenildiğiniz maçta her gol yiyişinizde çıldırmıştın bu halin sana çok yakışıyor tarih 12. 12. 1976 o zamanlar malum takımın kaptanı ve liberosuydun Allah bu halini hiç eksik etmesin inşallah nice 6 Kasımlar faciları yaşaman dileklerimle
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  • LUTENES:
    çirkef pislik adam ne oldu orası şampiyonalr ligiydi maç sahada kazanılıyordu neden kazanamadın 6 tane yedin beter ol :D :D :D
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  • ABDULLAH:
    normal sonuç gavurlara milyonlarca dolar ver kendi ülkenin gençliğini heba et sonra ben şampiyon olucam diye bekle
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