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Fatih Terim, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbol dünyasını hüzne boğarken, Sağlık Bakanlığı'ndan çarpıcı bir hamle geldi. Bakanlık Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yapan 850 kişi karantinaya alınacak.

24.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:59
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında akredite olan 850 kişiyi karantinaya alabileceği belirtildi.

Galatasaray, karantinayı beklemeden teste girerken Beşiktaş da test başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı'ının TFF ve TSYD'ye başvurup söz konusu maçtaki görevli personeli karantinaya alabileceği vurgulandı.

Bakanlığın gerekli adımları en kısa sürede atması beklenirken, resmi açıklama da bu süre içerisinde detaylı olarak yapılacak.

TERİM'İN UYARISI GERÇEK OLUYOR

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada bir kişide koronavirüse rastlanması halinde 850 kişinin karantinaya alınacağını söylemişti.

Terim açıklamasında, "Global bir sorun ile karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlar kapatılıyor, uçuşlar durdu. Risk grubundakiler evlerinde. Meclis toplantıları iptal, etkinlikler iptal. Tüm büyük ligler ertelendi. Milyonlar, milyarlar; 'futbol insan hayatından önemli değil' diyorlar. Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Kimseyi üzmek niyetinde değilim ama doğruları da söyleyeceğim. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Oyuncuların, bizlerin, hatta sizlerin (basın mensupları) hayatı ne olacak? Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Hani 1 metreden yakın durmayacaktık? Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde olacaktınız. Ertelense bütün futbolcular evlerine gitse olacak bir hadiseden kimse gocunmaz. Çünkü herkes kendini koruyacak. Şimdi bir tanemizde çıksa, hepimiz karantinaya gireceğiz. Söylenen ile eylem birbiri ile örtüşmüyor. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbir ile oynatıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

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Terim'in yeni tip koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

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