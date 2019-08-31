Fatih Terim'i kızdıran 4 futbolcu

31.08.2019 12:31

Süper Lig'in 3. haftasında 8 kişi kalan rakibi Kayserispor'u deplasmanda 90+9. dakikada attığı golle yenen ve bu sezon ilk 3 puanını alan Galatasaray'da futbolcuların performansı Terim'i çok kızdırdı. Yapılan hatalara maç içinde de çok sinirlenen Fatih Terim'in özellikle 4 futbolcunun performansından hiç memnun kalmadı.

İŞTE PERFORMANSI İLE HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN İSİMLER

Luyindama: Henrique'nin attığı golde anlamsız bir şekilde topu kafayla Muslera'ya oynamak isterken takımını 1-0 geriye düşürdü. O hatadan sonra dağılan Luyindama ikinci yarının başında Mensah'a bir de asist yaptı, tecrübeli futbolcu o fırsattan yararlansaydı Galatasaray Kayseri'den puansız dönebilirdi.

Nagatomo: Fizik kapasitesi olarak çok yetersiz, bindirmeleri yok denecek kadar az ve topla sürekli olarak geriye dönmesi Galatasaray'ın sol kanattan tehlike yaratmasına, pozisyon bulmasına mani oluyor. Ömer Bayram'ın sarı kartı olmasına rağmen Terim'in Nagatomo'yu çıkarıp Ömer'i sol beke çekmesi Yuto'ya açık bir mesaj olarak gitti.

Belhanda: Dün akşam penaltıdan gol atmasına rağmen, kaybettiği toplar akıllara durgunluk verdi. Ayağına aldığı topların hemen hemen hepsini kaybeden Faslı futbolcu Denizlispor maçında da buna yakın bir performans ortaya koymuştu. Şut özelliğini geliştiremeyen Belhanda hiç hazır bir görüntü vermedi.

Diagne: Gol atamaması, pozisyona girememesi, takıma beklenen skor katkısını vermemesinin dışında Senegalli forvetin yanındaki Babel'i bozması ve rakibe neredeyse sıfır pres yapması Fatih Terim'i çıldırttı. Son derece ağır bir görüntü veren Diagne takım oyunundan çok uzak.