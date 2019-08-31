Fatih Terim'i kızdıran 4 futbolcu

Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u son saniyede bulduğu golle 3-2 mağlup ettiği maçta özellikle 4 futbolcunun performansı Fatih Terim'i çok kızdırdı.

31.08.2019 12:31
Fatih Terim'i kızdıran 4 futbolcu

Süper Lig'in 3. haftasında 8 kişi kalan rakibi Kayserispor'u deplasmanda 90+9. dakikada attığı golle yenen ve bu sezon ilk 3 puanını alan Galatasaray'da futbolcuların performansı Terim'i çok kızdırdı. Yapılan hatalara maç içinde de çok sinirlenen Fatih Terim'in özellikle 4 futbolcunun performansından hiç memnun kalmadı.

İŞTE PERFORMANSI İLE HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN İSİMLER

Luyindama: Henrique'nin attığı golde anlamsız bir şekilde topu kafayla Muslera'ya oynamak isterken takımını 1-0 geriye düşürdü. O hatadan sonra dağılan Luyindama ikinci yarının başında Mensah'a bir de asist yaptı, tecrübeli futbolcu o fırsattan yararlansaydı Galatasaray Kayseri'den puansız dönebilirdi.

Nagatomo: Fizik kapasitesi olarak çok yetersiz, bindirmeleri yok denecek kadar az ve topla sürekli olarak geriye dönmesi Galatasaray'ın sol kanattan tehlike yaratmasına, pozisyon bulmasına mani oluyor. Ömer Bayram'ın sarı kartı olmasına rağmen Terim'in Nagatomo'yu çıkarıp Ömer'i sol beke çekmesi Yuto'ya açık bir mesaj olarak gitti.

Belhanda: Dün akşam penaltıdan gol atmasına rağmen, kaybettiği toplar akıllara durgunluk verdi. Ayağına aldığı topların hemen hemen hepsini kaybeden Faslı futbolcu Denizlispor maçında da buna yakın bir performans ortaya koymuştu. Şut özelliğini geliştiremeyen Belhanda hiç hazır bir görüntü vermedi.

Diagne: Gol atamaması, pozisyona girememesi, takıma beklenen skor katkısını vermemesinin dışında Senegalli forvetin yanındaki Babel'i bozması ve rakibe neredeyse sıfır pres yapması Fatih Terim'i çıldırttı. Son derece ağır bir görüntü veren Diagne takım oyunundan çok uzak.

Fatih Terim'i kızdıran 4 futbolcu
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YORUMLAR (21)

  • HATTRİCK/BJK:
    Mustafa Öğretmenoğlu ! Sivasspor Beşiktaş maçının hakemi ! O maçta tıpkı Bülent Yıldırımın Galatasaray Beşiktaş maçının yönetiminde Beşiktaş''a nasıl davrandıysa hemen hemen Mustafa Öğretmenoğlu da o şekilde ve anlayışta maç yönetti , Beşiktaşlı futbolculara bu maçı alamazsınız düşüncesini fazlası ile hissettirdi yeni Bülent Yıldırımımız hayırlı ve uğurlu olsun Beşiktaş''a ! Dünkü yönettiği maç meydanda !
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  • CEZMİ:
    Forvette 17 lik golcümüz vardı oynatsana. cagne kıçını kaldıramıyor. Yunusu niye oynatmazsın. Ünal Karaman Bi bak kimleri oynatıyor Trabzonda. Olma ya 1 yıl şampiyon olma. En azından 2,3 tane alt yapıdan futbolcu kazandır fatih hoca.
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  • GALATASARAYLILAR:
    Bu kadar olumsuzluklar yetmez gibi hakemlerde bir takımla daha ligin başında uğraşırsa bu lik bu sene zor biter
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  • CAN DEP:
    Sevgili hocam bunlarin perfomanslarini antramanlarda görmüyormusunuz neden o zaman uyarmiyorsunuz onlari mac kadrosuna almiyarak iyi bir uyari olmazmi.mac icinde mac sonunda uyarmak bir futbolcu icin ne kadar gecelidir..?
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  • HEEE:
    Mustafa öğretmenoğlu çok iyi oynadı hocam 11 in değişmezi bence ama şampiyonlar liginde kadroda olamayacak yazık
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  • AĞLAMA KUŞ:
    3 uydur ma penaltı verdiler. Palabıyık aydınısu mhk fb için kadroda tuttu. Anadolu kulüpleri fb ye ucuz futvolcu veriyor fb ye yatıyor daga ne istiyon
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  • FB:
    sen kendin diyorsun hocana çirkin diye ötesimi var lak lak ediyorsun
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