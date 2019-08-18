Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıklayan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın istifasını kabul etmedi.

18.08.2019 13:25
Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçti. Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Diğer taraftan yönetim Hasan Şaş'ın yanında yer alarak kararından vazgeçmesini istedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Şaş'ın istifasına onay vermediği belirtildi. Yaşanan gelişmeler üzerine genç çalıştırıcının görevine devam edeceği bildirildi.

(Skorer)

Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!
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YORUMLAR (3)

  • ETO:
    Galatasaray onlar için çiftlik kim görev verir bu ekibe Galatasaray ı tutmuyorum teknik heyet yüzünden
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  • ÇOK KOMİK:
    Kendiniz yazın , yönetin , oynayın ama bilin ki sonunuz yakın Türk futbolu sizi elbet temizleyecek. . . Yazan Şaş yöneten Terim klasik komedi sahne bilmem kaç :)))
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