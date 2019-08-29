Fatih Terim, Hasan Şaş'ı böyle ikna etmiş!

29.08.2019 10:50

Denizlispor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldukları maç sonrasında Necati Ateş ile birlikte taraftarlarla sözlü tartışmaya girip ardından istifa kararı alan Hasan Şaş'ın yaşanan süreçte yönetim içerisinden herhangi bir destek görmemesi üzerine istifa ettiği öğrenildi.

İstifa kararı sonrasında ise Fatih Terim'in Hasan Şaş'ı ikna etmesinin detayları belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcının Şaş'a, "Sen bırakırsan biz de bırakırız. Yönetim seni bu konuda yalnız bırakmış olabilir fakat bizim için aslolan Galatasaray'dır, eğer kararında ısrarcıysan biz de istifa etmeye hazırız" dediği, bu görüşmenin ardından deneyimli antrenör Şaş'ın istifa kararından vazgeçtiği ifade edildi.

TERİM İLE YÖNETİM ARASINDA GERGİNLİK İDDİASI

Hasan Şaş'ın yaşadığı istifa sürecinde antrenörünü destekleyecek bir hamle yapmayan Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la Fatih Terim'in arasında soğuk rüzgarların estiği öğrenilirken, Terim'in gerek kapalı kapılar ardında gerekse Konyaspor maçından sonra yönetime sert göndermelerde bulunduğu bildirildi.