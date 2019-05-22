Fatih Terim'e Ağır Ceza Geliyor! En Az 7 Maç Men Alabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon oldukları maçta rakip takım oyuncusu Robinho'ya saldırması ve sonrasında tribünlere gönderilmesine rağmen "Tedbire uymaması" yüzünden en az 7 maç ceza alması bekleniyor.

PFDK'ya gönderilen Aslan'ın hocasının, Başakşehir karşılaşmasındaki "Saldırısı" nedeniyle 3-5, "Tedbire uymaması" yüzünden de 4 olmak üzere en az 7 karşılaşmadan men edilebileceği belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olduğu Medipol Başakşehir'le oynadığı maçta hakem tarafından tribüne gönderilenFatih Terim için ağır ceza tehlikesi.

Aslan'ın Teknik Direktörü, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Başakşehir antrenörü Orhan Ak da sportmenliğe aykırı hareketten Kurul'a sevkedilen diğer iki isim oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilen Terim'in saldırıdan 3-5, tribüne gönderilmesine sahaya girerek şampiyonluk kutladığı için talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve böylelikle Terim'in toplam cezasının minimum 7 maç olabileceği öğrenildi.

Terim, ilk bu sezon 10 maç daha ceza almıştı.

Fatih Terim'e Ağır Ceza Geliyor! En Az 7 Maç Men Alabilir
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YORUMLAR (100)

  • ÇOCUK VAR KARŞINIZDA YA GÖZ BOYAYIN:
    Gs alacağını aldı şimdi yalandan ceza versen nolur vermesen nolur. . . Milyonlarca kişinin gözünün önünde şikenin kralını mhk yaptı. Biz gs yi şampiyon yapcaz dediler yaptılar. şimdi 7 değil 77 maç ceza verseniz nolur. Milletin emeğini çaldınız zaten
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  • YASİR:
    Adam teknik direktör gibi durmuyor. Kıraathanede maç izleyen dayılara benziyor :) Dünyadaki teknik direktörlere baktığımızda; FATİH DAYIYA benden çay diyesim geliyor
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