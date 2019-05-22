Fatih Terim'e Ağır Ceza Geliyor! En Az 7 Maç Men Alabilir

PFDK'ya gönderilen Aslan'ın hocasının, Başakşehir karşılaşmasındaki "Saldırısı" nedeniyle 3-5, "Tedbire uymaması" yüzünden de 4 olmak üzere en az 7 karşılaşmadan men edilebileceği belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olduğu Medipol Başakşehir'le oynadığı maçta hakem tarafından tribüne gönderilenFatih Terim için ağır ceza tehlikesi.

Aslan'ın Teknik Direktörü, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Başakşehir antrenörü Orhan Ak da sportmenliğe aykırı hareketten Kurul'a sevkedilen diğer iki isim oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilen Terim'in saldırıdan 3-5, tribüne gönderilmesine sahaya girerek şampiyonluk kutladığı için talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve böylelikle Terim'in toplam cezasının minimum 7 maç olabileceği öğrenildi.

Terim, ilk bu sezon 10 maç daha ceza almıştı.