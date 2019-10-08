Fatih Terim'den yönetime: Paranız yoksa ben veririm

08.10.2019 10:20

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet birçok yönden iki camiayı yarıştırır ancak son dönemde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı. Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

"TAZMİNAT İÇİN PARANIZ YOKSA BEN ÖDERİM"

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı. Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim'in bunun üzerine Günay'a, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

30 Ağustos tarihindeki bu görüşme sonrasında ise Ali Koç'un Terim için söylediği, "Sicili bozuk" sözü gündeme oturdu. Club Brugge maçı öncesinde yaşanan bu olay sonrasında G.Saray Yönetimi buna karşılık vermeye çalışsa da, Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde basına açık antrenmanda şu ifadeleri kullanmıştı: "Ali Koç'un yaptığı açıklamalara İstanbul'a dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim"