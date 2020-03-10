Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Fatih Terim'in Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay ile diyalog görüntüleri ortaya çıkarken Terim'in alınan sonuca isyan ettiği belirtildi.