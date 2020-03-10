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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Fatih Terim, Spor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Fatih Terim'in Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay ile diyalog görüntüleri ortaya çıkarken Terim'in alınan sonuca isyan ettiği belirtildi.

10.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum

Galatasaray'da Sivasspor maçından sonra Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay arasındaki hararetli konuşmanın yaşandığı bir video ortaya çıktı.

"BEN BAZEN BUNA KIZIYORUM"

Videoda sadece Terim'in, "3-1 yapacaktık. Ben bazen buna kızıyorum" dediği duyuluyor.

Burada her ne kadar Terim' in yönetimle tartıştığı iddia edilse de, tecrübeli hocanın ilk yarıda farkı açamadıkları için takımına kızdığı belirlendi.

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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum

Haberin Videosu:

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum

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