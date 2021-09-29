Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Fatih Terim, Göztepe karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

İÇİNİ DÖKTÜ

Son zamanlarda çok fazla ağır eleştiriler alan Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'a içini döktü, yaşadıklarını ve düşüncelerini anlattı.

"BİR SANİYE DÜŞÜNMEM"

Terim'in "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve istifa ederim" dediği ifade edildi.

"SANA GÜVENİMİZ SONSUZ"

Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.

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