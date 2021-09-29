Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı - Haberler Spor
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Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Göztepe maçının kötü sonuçla bitmesi halinde istifasını açıklayacağı haberleri çıkmıştı. Ardından istifa konusuyla ilgili Terim ve Başkan Burak Elmas arasındaki diyalog ortaya çıktı. Terim'in, "Benden fazla kimse üzülemez. Zarar verdiğimi hissedersem bir saniye düşünmem giderim" dediği, Burak Elmas'ın, "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Fatih Terim, Göztepe karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı

Son zamanlarda çok fazla ağır eleştiriler alan Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'a içini döktü, yaşadıklarını ve düşüncelerini anlattı.

Terim'in "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve istifa ederim" dediği ifade edildi.

Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.

Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı
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