Fatih Terim'den flaş sözler: Bu sene profesyonelce işler var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

30.08.2019 23:37
Fatih Terim'den flaş sözler: Bu sene profesyonelce işler var

Fatih Terim, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 90+9. dakikada Adem Büyük'ün golüyle kazandıkları maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Fatih Terim "Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık. Diagne'nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor'u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum." dedi.

"BU SENE PROFESYONEL İŞLER VAR"

Fatih Terim verilen kararlarla ilgili olarak, "Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı. Geçen sene Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. 'Örgütlü organize işler ama amatör' demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Dışarısı için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN OLARAK DURABİLMELİYİZ"

Fatih Terim, camiaya seslenerek, "Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum, yoksa maçı kapattım. Geçen sene kullandığım amatör kısmına demek alınmışlar" diye konuştu.

Fatih Terim ayrıca "Galatasaray şimdi iki maç puan kaybettik, kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Aklıma geldi. Şimdi kazandık, yine yabancı konusu konuşulur" dedi.

Fatih Terim'den flaş sözler: Bu sene profesyonelce işler var
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (66)

  • VOLKAN:
    bıktık artık senden de senin yan sanayi İmparatorluğundanda bi yürü git işine artık be kıl etdin
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • KEMAL:
    Şovcu kebabci selo is başında ya gören de diyecek takımı futbol oynuyor ha küme düşecek böyle devam et kebabci
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KEMAL:
    Kebabci kendi reziliggini şimdi aklınca bişeyler söyleyerek bastırmak istiyor oynattigin takım topmu oynuyor Kebabci iki maç daha kaybet gör bak yine tesislerden kovarlar seni yok gs ye oyun oynanyor Kebabci geçen yıl gördük oyunu nasıl şampiyon oldun şimdi rezil bir oyun oynatyorsun çamur atıyorsun oraya buraya hakem yine kurtardı seni git teşekkür et kebabci
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • SENARYO:
    Geçen sene kadıköyde 2 puanı çalındı gs nin. Sırf küme düşmesinler diye. Palabıyık vara gitmedi. Kırmızılar çıkmadı. Dün yine gs doğrandı. Ama fb li mdya ve bşkn algı yaratıyor. Çünkü anlaşılmış.tff de fb li
    Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
  • NERDEN GELDİ:
    Cimbom’un çatır çatır hakkı yeniyor ve kanatlılar Cimbom hak yiyor diye yırtınıyorlar.yazıklar olsun size iftiracılar.
    Cevap Yaz 31 60 Yayından Kaldır
  • YAŞAR:
    Şampiyonluklarını şike ve açık hakem desteğiyle elde ettiği için böyle konuşup ters algı yaratması tam da Terim tarzı.
    Cevap Yaz 59 25 Yayından Kaldır
  • GBLİ:
    Tescilli ler belli. Faulden gol atıp vara gitmeyen palabıyık ile 1 1 e sevinenler belli
    4 2 Yayından Kaldır
  • N E:
    HADİ ORDAN ÇAKMA PARATOR ASIL SENİN VE EKİBİNİN OLDUGU YERDE PROFESYONEL ŞIKE VARDIR TAKDİGİN YOK OYUN OKUMAN YOK EEE YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE BIRAK BU İŞLERİ DAHA ÜÇÜNCÚ HAFTADA ORTALIGI KARIŞTIRDIN BENİM ŞAHŞİ FİKRİM SEN FUTBOLDAN ANLAMIYORSUN AMA GÜNDEM YARATMAYNAN OLAY YARATMAYNAN ONA BUNA LAF EDABİYATI YAPMAYNAN GÜNDEMDE KALIYORSUN BANA GÖRE TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYORSUN TUDORUN SERMAYESİNİ BİTİRDİN ANCAK SEN VE SENİN GİBİLER FUTBOLDAN ELİNİ ÇEKSE TÜRK FUTBOLU İLERLER
    Cevap Yaz 62 18 Yayından Kaldır
  • N E:
    ŞEREFİYLE TOP OYNAYAN ŞEREFİYLE ŞAMPİYON OLAN TABİKİ BEŞİKTAŞ
    Yayından Kaldır
Tüm 66 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.