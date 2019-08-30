Fatih Terim'den flaş sözler: Bu sene profesyonelce işler var

30.08.2019 23:37

Fatih Terim, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 90+9. dakikada Adem Büyük'ün golüyle kazandıkları maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Fatih Terim "Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık. Diagne'nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor'u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum." dedi.

"BU SENE PROFESYONEL İŞLER VAR"

Fatih Terim verilen kararlarla ilgili olarak, "Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı. Geçen sene Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. 'Örgütlü organize işler ama amatör' demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Dışarısı için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN OLARAK DURABİLMELİYİZ"

Fatih Terim, camiaya seslenerek, "Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum, yoksa maçı kapattım. Geçen sene kullandığım amatör kısmına demek alınmışlar" diye konuştu.

Fatih Terim ayrıca "Galatasaray şimdi iki maç puan kaybettik, kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Aklıma geldi. Şimdi kazandık, yine yabancı konusu konuşulur" dedi.