Fatih Terim'den Drogba'ya Afrika Yetkisi

Yurt dışında yetenekli oyuncuları arama tarama görevini eski futbolcularına bırakan Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadroya Drogba da katıldı. Geçtiğimiz günlerde 'Alex, Luciano ve Deivid Brezilya'da futbolcu bakıyor' açıklaması yapan Ali Koç'un sezon sonunda kendisine sunulacak olan listeye göre hareket etmesi beklenirken, Galatasaray'da ise Elmander'den sonra Drogba'nın da hareket geçtiği belirtildi.

NİJERYA U17'NİN KALECİSİ JOHN AMAH LİSTEYE GİRDİ BİLE

Akşam'da yer alan habere göre; Afrika pazarına yönelmek isteyen ve buradaki yetenekleri değerlendirmek için Drogba'yla iş birliği yaptığı öğrenilen Galatasaray'ın ilerleyen günlerde somut adımlar atacağı ifade edilirken, sarı kırmızılı kulübün şimdiden Nijerya, Kamerun ve Senegal gibi ülkelerin genç takımlarını yakından takip ettiği bildirildi.