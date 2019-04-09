Fatih Terim'den Drogba'ya Afrika Yetkisi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızı taraftarın çok sevdiği efsane isim Drogba'ya Afrika pazarındaki oyuncular için yetki vereceği ve bu konuda kısa sürede adım atılacağı belirtildi.
Yurt dışında yetenekli oyuncuları arama tarama görevini eski futbolcularına bırakan Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadroya Drogba da katıldı. Geçtiğimiz günlerde 'Alex, Luciano ve Deivid Brezilya'da futbolcu bakıyor' açıklaması yapan Ali Koç'un sezon sonunda kendisine sunulacak olan listeye göre hareket etmesi beklenirken, Galatasaray'da ise Elmander'den sonra Drogba'nın da hareket geçtiği belirtildi.
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Akşam'da yer alan habere göre; Afrika pazarına yönelmek isteyen ve buradaki yetenekleri değerlendirmek için Drogba'yla iş birliği yaptığı öğrenilen Galatasaray'ın ilerleyen günlerde somut adımlar atacağı ifade edilirken, sarı kırmızılı kulübün şimdiden Nijerya, Kamerun ve Senegal gibi ülkelerin genç takımlarını yakından takip ettiği bildirildi.
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OĞLUM BU HERİF SİZE AFRİKADAN ORANGOTAN GETİRİRCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Drogba ''yi muhtara benzetenler?!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bırakın avrupa da ki futbolcuları türkiye''de de çok kaliteli oyuncular var onlara değer verin ki milli takımımız avrupa da daha iyi yerlerde türkiye yi temsil etsin avrupanın kabusu olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bana da yetki verin, Çin''in yeteneklerini bedavaya getireyim.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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ilyas salman a benziyoCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır