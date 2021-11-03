Fatih Terim'den canlı yayında büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini açıkladı

Avrupa Ligi E Grubu'nda 7 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu maç öncesi GSTV canlı yayınında açıklamalar yapan teknik direktör Fatih Terim, kritik karşılaşmanın ilk 11'ini söyledi.

FEGHOULI, İLK 11'E DÖNDÜ

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yi 2 golle deviren kadroda yalnızca bir değişikliğe giden deneyimli hoca, Barış Alper Yılmaz'ı takımdan kesti. Genç futbolcu yerine Gaziantep FK maçında Kerem Aktürkoğlu'na harika bir asist yapan Feghouli, Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inde kendine yer buldu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı ilk 11'i şöyle:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Halil, Kerem

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