Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!

07.11.2019 00:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:00

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım arasında gol atamayan tek takım olan Galatasaray, Real Madrid maçında tel tel döküldü. Üst üste gelen goller sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yedek kulübesinde çılgına döndü. Terim bir pas hatası sonrası yedek kulübesinde, "Ne yapıyorsunuz oğlum" diye bağırdı.