Fatih Terim canlı yayında Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler." dedi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u rövanşta 3-1 yenmesine rağmen organizasyona veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Terim, "Oyuncularım çok istedi, biz de çok istedik. Son zamanlarda böyle oynamamıştık. Devre arasında, son birkaç dakika sahaya karakter koymalarını istemiştim, 3 gole ihtiyacımız vardı. O karakteri sonuna kadar ortaya koydular. Oyuncularımın hepsini, ilk defa bir şeyi kaybetmemize rağmen, karakter koymalarından dolayı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar, çok istediler ve bir Galatasaray, bir takım karakteri ortaya koydular." dedi.
YÖNETİMİ İŞARET ETTİ
Deneyimli teknik adam, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var... Peki, bir şey söylemiyorum" açıklamasında bulundu.
Haber Videosu: Fatih Terim canlı yayında Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu
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bir beşiktaşlı olarak bu akşam galatasaray ve alanyasporun oynadığı oyunu çok beğendim , ah keşke benim beşiktaşımda bunlar kadar güzel futbol oynayabilse ewet sonuçta bir takım elenecekti o da g. s olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bi git artik isine dedelikmi yapiyorsun dizim8 seyrediyorsun, biri bizi gözetliyor mu izliyorsun, kimsede karismaz. Kazanan Türk futbolu olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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oha kazansa yönetimi ne etcen anlamadım la senin görevin o zaten iyi oynatıp sonuç almak sonuç ne elendin tur atlasa demekki teleskopla uzayda arıyacaz baksana iyi oynadık diye zıplıyo ne bu ya elendin yahu elendin ohaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bende isterem arda turanlardanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Su len pendik kuşu kadi köyde göz yaşlarinizi silmeyi ne çabuk unutunuz yavri kuşCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ZİMPARATOR DİYORKİ;Oyuncularım çok istedi bende çok istedim, bende diyorumki alanya elinize birşey verdi daha ne istiyon onunla yetinin yok olmuyorsa sabredin Babanızla maçınız yaklaştı o size istediğinizin daha büyüğünü verir.Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Ortalığı karıştırmayı bırak 90 dakika seriye nasil dayandı takım dökülüyor topu ileriye taşıyamıyor sen yönetimin huzurunu bozuyon senin döneminde alınan bos futbolcuların parasini ödemeye çalışıyor yonetimCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Taraftarı kışkırt bakalımCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır