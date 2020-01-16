Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle toplantı yapacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in transferine soğuk baktığı Arda Turan için Fatih Terim, kısa süre içinde yönetimle toplantı yapacak. Terim, deneyimli oyuncunun alınması için talepte bulunacak.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize sebep olan Arda Turan transferi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim'in, Cengiz'in Arda'ya soğuk bakmasına rağmen deneyimli oyuncunun alınması için yönetimden talepte bulunacağı öğrenildi.
Terim ayrıca yabancı kontenjanın dolu olması ve yerli rotasyonunun kısıtlı olması sebebiyle Arda'nın takıma faydalı olacağını yönetime iletecek.
ARDA HABER BEKLİYOR
Terim'in alınmasını istediği Arda'nın transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Galatasaray'la boş mukavele imzalamaya hazır olan Arda Turan, 9 yıl sonra Parçalı'yı yeniden giyebilir.
ÖZEL HOCA İLE ÇALIŞIYOR
Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, özel hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu G.Saray'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
(Takvim)
Haber Videosu: Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle toplantı yapacak
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kesinlikle alınmalı. adam zaten bedava oynarım diyor. ya tutarsa. takımın lideri olur. gs ardanın evi ailesi. insan evine ailesine sevdigi icin gelir ve caba harcar. bence kesin gelmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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ardayı yedirmeyızCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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galatasarayda bu kadar sıkıntı varken arda alınmaz tarıhı bır hata sıkıntı yoksa alsansıkıntı olmaz yurur arda uzerınden her yerden vurulacaksınız seyırcı arda turan atom bombasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelsin gelsin de takımı güzelce karıştırsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Alın sonra kiralayın tuzlaspor yada Eyüp''e yada Sarıyer''e , arda bitik bitik 2. lig topçusuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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imparatorluğunu göster fatih hoca ardayı al takıma ardada şampiyon yapsın gs yiCevap Yaz 10 16 Yayından Kaldır
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Tarihi hataCevap Yaz 16 10 Yayından Kaldır
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Arda turan adamdır, adamın hasıdır. adamın hammadesidir.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Lan ergen adam kelimesinin anlamını oku öğren dedim sana bu kelimeyi olur olmaz şahıslar için kullanma hele ki Arda için. !!!!Yayından Kaldır
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kim ne derse desin ardaya sahip çıkmalıdır gs, onca yabancı beleşten para alıyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır