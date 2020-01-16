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Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle toplantı yapacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in transferine soğuk baktığı Arda Turan için Fatih Terim, kısa süre içinde yönetimle toplantı yapacak. Terim, deneyimli oyuncunun alınması için talepte bulunacak.

16.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:21
Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle toplantı yapacak

'da Başkan ile teknik direktör arasında krize sebep olan transferi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim'in, Cengiz'in Arda'ya soğuk bakmasına rağmen deneyimli oyuncunun alınması için yönetimden talepte bulunacağı öğrenildi.

Terim ayrıca yabancı kontenjanın dolu olması ve yerli rotasyonunun kısıtlı olması sebebiyle Arda'nın takıma faydalı olacağını yönetime iletecek.

ARDA BEKLİYOR

Terim'in alınmasını istediği Arda'nın transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Galatasaray'la boş mukavele imzalamaya hazır olan Arda Turan, 9 yıl sonra Parçalı'yı yeniden giyebilir.

ÖZEL HOCA İLE ÇALIŞIYOR

Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, özel hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu G.Saray'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

(Takvim)


Haber Videosu

: Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle toplantı yapacak
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HABER YORUMLARI (14)

  • ASLAN:
    kesinlikle alınmalı. adam zaten bedava oynarım diyor. ya tutarsa. takımın lideri olur. gs ardanın evi ailesi. insan evine ailesine sevdigi icin gelir ve caba harcar. bence kesin gelmeli
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  • ORHAN:
    galatasarayda bu kadar sıkıntı varken arda alınmaz tarıhı bır hata sıkıntı yoksa alsansıkıntı olmaz yurur arda uzerınden her yerden vurulacaksınız seyırcı arda turan atom bombası
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  • CEPÇİ BÜNYAMİN AMCANIZ:
    Alın sonra kiralayın tuzlaspor yada Eyüp''e yada Sarıyer''e , arda bitik bitik 2. lig topçusu
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  • ADAM OL:
    Lan ergen adam kelimesinin anlamını oku öğren dedim sana bu kelimeyi olur olmaz şahıslar için kullanma hele ki Arda için. !!!!
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