: Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle toplantı yapacak

16.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:21

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize sebep olan Arda Turan transferi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim'in, Cengiz'in Arda'ya soğuk bakmasına rağmen deneyimli oyuncunun alınması için yönetimden talepte bulunacağı öğrenildi.

Terim ayrıca yabancı kontenjanın dolu olması ve yerli rotasyonunun kısıtlı olması sebebiyle Arda'nın takıma faydalı olacağını yönetime iletecek.

ARDA HABER BEKLİYOR

Terim'in alınmasını istediği Arda'nın transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Galatasaray'la boş mukavele imzalamaya hazır olan Arda Turan, 9 yıl sonra Parçalı'yı yeniden giyebilir.

ÖZEL HOCA İLE ÇALIŞIYOR

Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, özel hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu G.Saray'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

(Takvim)

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