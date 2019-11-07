Fatih Terim 6-0'ın biletini Nagatomo'ya kesti!

07.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:44

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

NAGATOMO'NUN BİLETİ KESİLDİ

Madrid deplasmanında 45. dakikada yenilen 4. golde büyük bir hataya imza atan Japon futbolcu, kredisini doldurdu. Taraftarın desteğini de kaybeden 33 yaşındaki Nagatomo'nun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

YERİNİ ADEM BÜYÜK'E BIRAKTI

Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Yugo Nagatomo, 88 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu yerini 88. dakikada Adem Büyük'e bıraktı. Sarı kırmızılı formayla bu sezon 14 resmi maçta forma giyen Nagatomo, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.