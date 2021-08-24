Fatih Tekke, Bursaspor'un başında ilk idmana çıktı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, takımın başında ilk idmana çıktı.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, takımın başında ilk idmana çıktı.

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. 1 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşularla devam etti. Dün oynanan BB Erzurumspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı takımdan ayrı düz koşularla tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ekibi de belli oldu. Teknik ekip şu isimlerden oluşuyor;Orhan Çıkırıkçı - Yardımcı AntrenörVolkan Bekiroğlu - Yardımcı AntrenörSalih Tekke - Yardımcı AntrenörEngin Sancak - Atletik Performans AntrenörüOlcay Demir - Maç ve Performans Antrenörü Ahmet Yılmazer - Kaleci AntrenörüKoray Tanrıverdi - Kaleci AntrenörüBursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural