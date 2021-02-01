Fatih Karagümrük, Lens'i ­kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, sezon başında Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Hollandalı kanat oyuncusu Lens'i kadrosuna kattığını açıkladı.Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Takımımız, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda'da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV'de forma giydi. Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla ilk kez ülke dışına çıkan Lens, performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e transfer oldu. 2016'da Fenerbahçe ile Türkiye'ye gelen Lens, 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı