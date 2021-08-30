Famalicao, Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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Famalicao, Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Famalicao, Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu. Famalicao, 19 yaşındaki genç stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 

Gürkan Başkan, imza töreninin ardından yeni takımının formasıyla poz verdi. 

Fenerbahçe'nin Gürkan Başkan'ı geri alma opsiyonu bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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Famalicao, Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı - Haberler Spor
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