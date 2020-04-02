Fenerbaheç'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor Fenerbahçe'de yönetim, maddi yükümlülüğü azaltmak adına kiralık oyuncuların sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı. Bu doğrultuda takımdan ayrılacak ilk isim Simon Falette olacak.

Ligde şampiyonluk umudu kalmayan Fenerbahçe'de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu takdirde Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.

MADDİ YÜKÜ AZALTMAK İÇİN FESİH GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Avrupa'da pek çok takım sezonu kendileriyle tamamlayamayacak kiralık oyuncularının sözleşmelerini feshetmeye başladı. Ligde şampiyonluk umudu kalmayan Fenerbahçe'de de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi.