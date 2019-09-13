Falcao'ya 120 bin euroluk çılgın gelir!

13.09.2019 16:50

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor. Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa...

Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmak istiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

ÇILGIN GELİR

Galatasaray, Falcao için bonservis bedeli ödemezken bu transferde 3 milyon euro menajerlik ücreti ödedi. Radamel Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken yıldız golcü yıllık net olarak 5 milyon euro kazanacak. Falcao, sözleşme detayları gereği bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlar ve Galatasaray maçı kazanırsa, yıldız golcü 120 bin euroluk çılgın bir gelir elde edecek.

BOŞ KOLTUK KALMAYACAK

42 bin kombine satan Galatasaray'da maçın kalan biletleri de iki gün önce tükendi. Türk Telekom Stadı tıklım tıklım olacak.

GÖZLER FALCAO'DA OLACAK!

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında tüm gözler Falcao'nun üzerinde olacak. Galatasaray'a transferi tüm dünyanın ilgilisi çeken Falcao'nun bu maçta neler yapacağı merak konusu.

Diagne'nin ayrılması ve yeni transfer Andone'nin de cezası nedeniyle, Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın elinde Falcao'dan başka golcü bulunmuyor.