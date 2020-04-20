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Koronavirüs, Instagram, Kolombiya, Falcao, Spor

Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı

Galatasaraylı Radamel Falcao yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının bitmesi için takipçilerine dua etme çağrısında bulundu.

20.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:45
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı

Galatasaraylı Radamel Falcao koronavirüs sebebiyle yaşanan krizin bitmesi için kişisel Instagram hesabından dua çağrısı yaptı.

"DUADA BİRLEŞİYORUZ"

Kolombiyalı yıldız yaptığı paylaşımda ülkesi adına koronavirüs felaketinin bitmesi için saat ve gün vererek dua çağrısı yaptı. Falcao paylaşımında "Sizleri davet ediyorum. Bu Cumartesi öğleden sonra 6'da ülkemiz için duada birleşiyoruz. Tanrı'dan bu günlerimizden çıkmak için tek bir ses olabilir miyiz?" sözlerini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 27 Nisan'a kadar sürecek karantina günleri devam ederken 3439 enfekte olan kişi, 634 iyileşme ve 153 vefat eden insan sayısı olduğu biliniyor.

Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
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