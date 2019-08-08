Falcao transferinden Arda Turan detayı ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Falcao'nun, eski takım arkadaşı Arda Turan'dan sarı kırmızılı kulüple ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

08.08.2019 09:21
Falcao transferinden Arda Turan detayı ortaya çıktı

Yeni sezon öncesinden kadrosuna tam 9 takviye yapan Galatasaray'da forvet hattı için şartlar zorlanıyor. Diagne'yi satarak forvet oyuncusu için bütçede yer açmak isteyen Galatasaray'da Falcao transferi için tüm şartlar zorlanıyor.

3 YILLIK ANLAŞMA

Oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon eurodan 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Kolombiyalı golcünün imza sonrasında ilk yılın ücretini peşin alacağı bile konuşuluyor.

"FALCAO, ARDA TURAN'DAN BİLGİ ALDI"

Menajer Ahmet Bulut, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Falcao, Arda Turan ile görüşüp, Galatasaray için bilgi aldı. Bu transfer için daha yolun başındayız. 5-6 güne netleşir."

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YORUMLAR (6)

  • TİM0135:
    Gs yi yedi bitirdi bu Ahmet denilen şarlatan menajer, yalana bak, Falcao maganda bir varoşu arayıp gs hakkında bilgi alacak, pehh! Falcao gelse ble bu Ahmet e birileri içeriden para yedirecek, gs bir an önce bu hainleri temizlemeli!
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  • ASLAN PARÇASI:
    bu transferde daha yolun basındayız ne demek lan. . . sabır taşı olsa çatlardı
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  • FTH:
    maksat arda nın bu transferde öncü olduğunu göstermek ve gs taraftarının affetmesini sağlamaktır gs ye ardayı alacaklar şimdi bu haberlerle zmin hazırlıyorlar millet mal mı lan yesin bunları
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