Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor

Galatasaray Kulübü, Falcao transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Kolombiyalı golcünün yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.

21.08.2019 16:31
Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Falcao transferinden yeni bir gelişme yaşandı. A Spor'da yer alan iddiaya göre; Radamel Falcao yarın saat 18-19 arasında İstanbul Havalimanı'na gelecek.

Yorumcu Savaş Çorlu "Ozornwafor ve Kostas'ın fesih işlemleri şu an sürüyor kulüpte. Falcao, KAP işlemi 19:05'e yetiştirilmeye çalışılıyor" dedi.

Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor
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YORUMLAR (2)

  • DOĞRUCU DAVUT:
    YAYAN ÇIKSA GELMİŞTİ ŞİMDİYE KADAR. GS DA SADECE FORVET EKSİKLİĞİ DEĞİL STOPER-ORTA SAHA YOK GÜNLERDİR SADECE FALCAO DENİLİYOR AMA DENİZLİSPOR MAÇINDA BELLİ 4 PAS ÜST ÜSTE YAPAMAYAN Bİ TAKIM OLARAK ÇIKTI SAHAYA.
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