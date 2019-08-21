Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor
Galatasaray Kulübü, Falcao transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Kolombiyalı golcünün yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Falcao transferinden yeni bir gelişme yaşandı. A Spor'da yer alan iddiaya göre; Radamel Falcao yarın saat 18-19 arasında İstanbul Havalimanı'na gelecek.
Yorumcu Savaş Çorlu "Ozornwafor ve Kostas'ın fesih işlemleri şu an sürüyor kulüpte. Falcao, KAP işlemi 19:05'e yetiştirilmeye çalışılıyor" dedi.