: Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi

27.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:12

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao için yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Arjantin'in önemli gazetelerinden Don Balon "Bomba! River, Falcao'yu hep istedi ve Falcao, Ocak'ta eve dönebilir" manşetini attı.

"FALCAO AYRILIĞA SICAK BAKIYOR"

Haberin içeriğinde "Falcao'nun şu ana kadar sadece iki gol atması kabul edilemez bir durum, Kolombiyalı yıldız için İstanbul macerası kabusa dönüşmek üzere. Bu yüzden hem Galatasaray hem Falcao ayrılığa sıcak bakıyor." ifadelerine yer verildi.

Kolombiyali yıldızın, sarı kırmızılılardaki sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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