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Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan ve bu imza karşılığında 15 milyon euroluk maaşı garanti altına alan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia Arjantin basınının önemli kalelerinden Don Balon Gazetesi'nden geldi.

27.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:12

Sezon başında 'a büyük umutlarla transfer edilen için yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

'in önemli gazetelerinden Don Balon "Bomba! River, Falcao'yu hep istedi ve Falcao, Ocak'ta eve dönebilir" manşetini attı.

"FALCAO AYRILIĞA SICAK BAKIYOR"

Haberin içeriğinde "Falcao'nun şu ana kadar sadece iki gol atması kabul edilemez bir durum, Kolombiyalı yıldız için İstanbul macerası kabusa dönüşmek üzere. Bu yüzden hem Galatasaray hem Falcao ayrılığa sıcak bakıyor." ifadelerine yer verildi.

Kolombiyali yıldızın, sarı kırmızılılardaki sözleşmesi 2022'de sona erecek.


Haber Videosu

: Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi
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HABER YORUMLARI (3)

  • HASAN:
    Balon haber adam 15 milyonu garantilemis oynasada oynamasada alacak bu parayi verecek baska salak yokki
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  • FUTBOLYEDİ:
    Deli mi la adam yattığı yerden 15 milyon euro kazanacak, bu paranın yarısına 180 dakika koşup çabalayacak milyonlarca topcu varken ne diye uğraşsın aga adam, yan gel yat paraları kap
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