: Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

09.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:44

Galatasaray'ın golcü yıldızı Falcao bu sefer attığı golle değil kıyafetiyle gündem oldu.

Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile olan fotoğrafını paylaştı. Falcao'nun eşiyle kombinlediği gömlek büyük ilgi gördü.

400 BİN BEĞENİ ALDI

Ünlü futbolcular Falcao'nun fotoğrafına yorum yaparken birçok sarı-kırmızılı taraftar ise paylaşımı beğendi. Fotoğraf 400 bin beğeni aldı.

Haber Videosu