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Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Instagram hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşırken üzerindeki gömlek ise olay yarattı.

09.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:44
Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

'ın golcü yıldızı bu sefer attığı golle değil kıyafetiyle gündem oldu.

Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile olan fotoğrafını paylaştı. Falcao'nun eşiyle kombinlediği gömlek büyük ilgi gördü.

400 BİN BEĞENİ ALDI

Ünlü futbolcular Falcao'nun fotoğrafına yorum yaparken birçok sarı-kırmızılı taraftar ise paylaşımı beğendi. Fotoğraf 400 bin beğeni aldı.


Haber Videosu

: Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
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