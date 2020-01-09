Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Instagram hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşırken üzerindeki gömlek ise olay yarattı.
09.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:44
Galatasaray'ın golcü yıldızı Falcao bu sefer attığı golle değil kıyafetiyle gündem oldu.
Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile olan fotoğrafını paylaştı. Falcao'nun eşiyle kombinlediği gömlek büyük ilgi gördü.
400 BİN BEĞENİ ALDI
Ünlü futbolcular Falcao'nun fotoğrafına yorum yaparken birçok sarı-kırmızılı taraftar ise paylaşımı beğendi. Fotoğraf 400 bin beğeni aldı.
Haber Videosu: Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
HABER YORUMLARI (2)
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YE ÇATIR ÇATIR YE CİN CON UN PARASINICevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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cennet mahallesi is coming . . .Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır