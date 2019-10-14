Falcao'nun eşi antep fıstığı yazıp ceviz fotoğrafı paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Sarı kırmızılı ekibin Monaco'dan uzun uğraşlar sonrasında transfer ettiği Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımı olay oldu. Taron, Instagram hesabından ceviz fotoğrafı paylaşıp 'Antep fıstığı' yazınca sosyal medyada tepkiler gecikmedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un Instagram'da 'Antep Fıstığı' notuyla taze ceviz fotoğrafı paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
Taron'un paylaşımı ve paylaşıma dair sosyal medyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar şöyle:
YENİ EV PAYLAŞIMI DA OLAY OLMUŞTU
Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla birlikte İstanbul'da yaşayacakları ev için bir süredir arayışlarını sürdüren Kolombiyalı yıldız aradığı evi buldu. Yıllık bonuslarla 7 milyon euro kazanacak olan Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı.