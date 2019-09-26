Falcao'dan deprem paylaşımı: Deprem oldu, ailemle iyiyiz

İstanbul'da korkutan deprem sonrasında Babel'in ardından takım arkadaşı Falcao'dan da paylaşım geldi.

26.09.2019 16:34
Falcao'dan deprem paylaşımı: Deprem oldu, ailemle iyiyiz

Galatasaray'ın sezon başından Monaco'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu İstanbul'da meydana gelen ve büyük bir korku yaratan deprem sonrası tweet attı. Kolombiyalı golcü oyuncu, "Deprem oldu, ailem ve eşim ile birlikte iyiyiz. Umarım depremden etkilenen herkes iyi durumdadır" ifadelerini kullandı.

İşte Falcao'nun yaptığı paylaşım;

Falcao, sezon başında geldiği Galatasaray'da çıktığı 3 resmi maçta 1 gol attı.

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