Falcao'da gece yarısı sürpriz gelişme! Transferi duyurdular

16.08.2019 10:01

L'Equipe gazetesi, Fransız kulübünün Kolombiyalı golcüye 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu ve Falcao'nun bu teklifi reddettiğini iddia etti.

MONACO KARAR DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Galatasaray'ın 2+1 yıllığına el sıkıştığı Radamel Falcao transferinde Monaco engeline takıldığı öne sürüldü. L'Equipe gazetesi, Monaco'nun yüksek maaşı nedeniyle takımdan ayrılmasına izin verdiği golcü için karar değiştirdiğini ve yıldız oyuncuya 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu iddia etti.

FALCAO TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde, Kolombiyalı golcünün otelde kaldığı ve Monaco ile Galatasaray'ın anlaşmasını beklediği ifade edildi. Ayrıca yıldız ismin, sarı kırmızılı ekibe transfer olmak için oldukça kararlı olduğunun da altı çizildi.S

"İSTANBUL'DA BASKI ALTINDA OLACAK"

Gazete, "G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde ama İstanbul'da baskı altında olacak. Monaco'da rahat bir yaşamı var. İki seçenekten birine karar verecek" yorumunda bulundu.

MONACO BAŞKANININ TRANSFER TALEBİ

Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev'den transfer için talep geldi. Rybolovlev, Falcao'nun Metz ile oynanacak maçta forma giymesini ve öyle gitmesini istediği öğrenildi.

Oyuncunun pazartesi veya salı günü özel uçakla İstanbul'a gelmesi ve Konyaspor kadrosunda olması planlanıyor.

Galatasaray'ın transfer için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut ise transfer ile ilgili, "İstanbul'a dün gelen menajer Ahmet Bulut ise, "Falcao bu hafta oynar, transfer haftaya netleşir" dedi.