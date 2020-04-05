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Radamel Falcao, Al Hilal, Falcao, Katar, Spor

Falcao, Al Hilal ile görüştü

Kolombiya basını, futbolun durması nedeniyle maaş indirimine sıcak bakmayan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Radamel Falcao'nun Katar ekibi Al Hilal ile görüştüğünü yazdı.

05.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:34
Falcao, Al Hilal ile görüştü

Katar'ın Al Watan Gazetesi, Radamel Falcao'nun, futbolun durması nedeniyle Galatasaray'ın maaş indirimi talebine sıcak bakmadığını ve ayrılmayı kafasına koyduğunu yazmıştı. 34 yaşındaki futbolcunun, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştığı ve Xavi'nin çalıştırdığı ekibin, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon euro önerdiği de habere eklenmişti.

Kolombiyalı yıldız ile ilgili bir iddia daha geldi. Katar'dan gelen teklifi kabul edeceğinin iddia edildiği ortamda Kolombiyalı gazeteci Steven Arce, Falcao'nun Al Hilal kulübü yöneticileriyle görüştüğünü iddia etti. Suudi ekibinin yöneticisinin kendisine transferle ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçındığını da söyledi.

14 MİLYON EURO CEPTE

Galatasaray'ın 34 yaşındaki Falcao ile 2 yıllık daha anlaşması bulunuyor. Kolombiyalı yıldız, Katar veya Suudi ekiplerden birisine gitmesi halinde sarı-kırmızılı ekibin kasasına da en az 7 milyon euro girmesi bekleniyor. Ayrıca 7 milyon euroluk maliyeti de düşünülürse kasaya girecek para 14 milyon euroya kadar yükselecek.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da sıkıntılı bir sezon geçiren Falcao, buna rağmen son haftalarda açıldı ve ligde oynadığı son 8 maçta 8 gol atmayı başardı. Toplamda ise 20 maçta 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

(Sabah)

Falcao, Al Hilal ile görüştü

Haberin Videosu:

Galatasaray'ın yıldız ismi Falcao, Al Hilal ile görüştü
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