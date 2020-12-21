Fabinho'nun Monaco'daki Son Golü
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Fabinho'nun Monaco'daki Son Golü

21.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:15

Fabinho'nun AS Monaco forması ile attığı son golü yeniden hatırlayalım. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Monaco ile 233 maça çıktı ve takımının 2016-17 Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde etkili rol oynadı.

Fabinho'nun AS Monaco forması ile attığı son golü yeniden hatırlayalım. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Monaco ile 233 maça çıktı ve takımının 2016-17 Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde etkili rol oynadı.

Fabinho'nun Monaco'daki Son Golü

Kaynak: Dugout

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