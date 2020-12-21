Fabinho'nun Monaco'daki Son Golü

Fabinho'nun AS Monaco forması ile attığı son golü yeniden hatırlayalım. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Monaco ile 233 maça çıktı ve takımının 2016-17 Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde etkili rol oynadı.