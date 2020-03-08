F1 Bahreyn Grand Prix'si, koronavirüs nedeniyle 1950'den bu yana ilk kez seyircisiz yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak. Bu yarış, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde ilk seyircisiz yarış olacak.

Koronavirüs nedeniyle Formula 1'in Bahreyn'de düzenlenecek seyircisiz yarışı, 1950'den bu yana bir ilk olacak.

Çin'de orataya çıkan ve tüm dünyada 3 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs milyarlarca dolarlık bir ekonomiye sahip olan Formula 1'de etkiledi.

BAHREYN AYAĞI SEYİRCİSİZ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

1950'DEN BU YANA İLK

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.