: F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı

15.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:21

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçın 19. dakikada Sadık Çiftpınar, sakatlandı.

Sadık Çiftpınar, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.

2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.

Haber Videosu