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F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı

Demir Grup Sivasspor'la karşılaşan Fenerbahçe'ye Sadık Çiftpınar'dan kötü haber geldi. Mücadeleye 11'de başlayan Sadık Çiftpınar, yaşadığı sakatlık nedeniyle 22. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sadık, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

15.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:21
F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı

'nin Sivasspor ile oynadığı maçın 19. dakikada , sakatlandı.

Sadık Çiftpınar, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.

2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.


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: F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı
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