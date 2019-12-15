F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber

15.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:14

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maçı kaybeden Fenerbahçe'de iki isim karşılaşmanın son dakikasında kırmızı kart gördü.

Maçın 90+5. dakikada Garry Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Rodrigues'in Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi'ne göre sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilmesi halinde 1 ila 3 maç, 43. Maddesine göre Kural Dışı hareketten sevk edilmesi halinde 2 ile 4 maç arasında ceza alacak. 29 yaşındaki futbolcu 1 maç ceza alması halinde kupada oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında cezasını çekecek. Ancak daha fazla ceza alması durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

OZAN TUFAN DERBİDE SAHADA

Garry Rodrigues'in kırmızı kartının ardından sinirlenen Ozan Tufan önce ilk sarı kartı, arkasında ise ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki sarı kartla atılan Ozan Tufan cezasını İstanbulspor ile oynayacakları kupa maçında çekecek. Hakem ya da gözlemci raporunda Ozan Tufan ile ilgili ek bir detay olmazsa, 24 yaşındaki futbolcu Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.