: F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok

22.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:38

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor.

Ezeli rakibini Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de tecrübeli kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosundan çıkarıldı.

Emre Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk 11'de görev yapacak.

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