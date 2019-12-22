F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok
Emre Belözoğlu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Son dakika haberine göre Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosundan çıkarıldı.
22.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:38
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor.
Ezeli rakibini Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de tecrübeli kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosundan çıkarıldı.
Emre Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk 11'de görev yapacak.
Haber Videosu: F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok
HABER YORUMLARI (3)
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Dev derbiye bak. Sisirin. Sizler bu cakma büyük takimlari sisirdikce bunlar batiyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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isimiz 40 adama kalmis sa ortada bir tuaflik var kaleyci olsa haydi neyseCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Eh o zaman FB nin kazanma şansı @ a yaklaştı. Emre ile kesin kazanamazdı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır