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F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok

Emre Belözoğlu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Son dakika haberine göre Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosundan çıkarıldı.

22.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:38

'de derbisi öncesi depremi yaşanıyor.

Ezeli rakibini 'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de tecrübeli kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosundan çıkarıldı.

Emre Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk 11'de görev yapacak.


Haber Videosu

: F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok
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