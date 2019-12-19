: F.Bahçe beklenirken, Talisca'dan United itirafı geldi

19.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:14

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da terleten, Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande Taobao için top koşturan Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Talisca, transfer haberlerini yalanlarken Çin'de mutlu olduğunu belirtti.

Talisca'nın yaptığı açıklamalar şöyle;

Büyük bir sakatlıktan sonra toparlanma süresi biraz uzun sürdü ama iyi olmaya çalışıyorum. Endişem yok. Taraftarlar sakatlıktan sonra iyileşirken bu sürece bakmıyor. Tamam taraftarları anlıyorum ama ben kendi yeteneğimi biliyorum.

"HEDEFİM KRALLIKTI"

Gol krallığını hedeflemiştim ama sakatlığımdan dolayı başaramadım. Neredeyse her maç gol atıyordum ama şanssız bir sakatlık yaşadım. Bu hedefim devam edecek. Kariyerimde sadece iki kere sakatlandım bu da onlardan biriydi. Fedakarlık yaparak oynadım, tekrar sakatlandım. Sakat sakat oynamasaydım böyle uzun bir süreçle karşılaşmazdım.

"KENDİMİ FEDA ETMEYE HAZIRIM"

İnişli çıkışlı performansımız oldu, taraftarın tepkisi vardı. Çince bilmiyorum ama taraftarın tepkisini anlayabiliyorum. Kamuoyu baskısından ise etkilenmedim. Takım için kendimi feda etmeye hazırım ve taraftarların eleştirilerini de ciddiye aldığımı söyleyebilirim. Şu andaki en büyük hedefim Guangzhou Evergrande ile bütün kupaları kazanmak.

"PİŞMAN DEĞİLİM!"

Herkesin Çin'e karşı ön yargısı var ama benim yok. Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman mıyım? Değilim.

"BEN ZORLULARI SEVERİM"

Aile çok önemlidir, burada kazandığım para teklif aileme fazlasıyla yeter. Ben zorlukları severim. Zorluklarım peşinden gidiyorum, ailem burada mutlu. Çin'in güzel bir ülke olduğunu gördüm, ben de mutluyum.

(Sporx)

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