F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması

26.08.2019 13:44

ABD Savunma Bakanlığı'nun (Pentagon) F-35 hamlesinden sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında yapacakları görüşmede Su-35 uçağını göreceğini söyledi.

ABD ile Türkiye yaşanan S-400 krizi F-35 anlaşmasına yansıdı ve Türkiye'nin programdaki pozisyonu askıya alındı. Washington ile Ankara arasında bu kriz devam ederken Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilerin Su-35 sorusunu yanıtladı.

TÜRKİYE BAŞVURDU MU?

Peskov, Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı sorusuna "Yorum yok" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35'leri görme imkanı elde edeceğini ifade eden Peskov iki liderin görüşmesinin sonuçlarını bekleme önerisi bulundu. Peskov, Rusya ve Türkiye'nin gelecek vaat eden havacılık komplekslerinin geliştirilmesine ilişkin ortak projeler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İDLİB'İ GÖRÜŞECEKLER

Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Peskov, liderlerin başta İdlib'deki durum olmak üzere Suriye'deki meseleleri ele alacağını ifade etti.