EYT'nin Türkiye'ye maliyeti yıllık 100 milyar TL olarak hesaplandı

18.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar siyasi rant peşinde. Bu milletin zararına, seçim kaybetsek de yapmayacağız. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum" sözleriyle dile getirdiği Emeklilikte Yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenleme yapılması halinde devlete yıllık maliyetinin en az 100 milyar TL olacağı ortaya çıktı.

YILLIK MALİYETİ 100 MİLYAR LİRA

Akşam'da yer alan habere göre; EYT'lilerin sayısının 5 ila 6 milyon civarında olduğuna dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanları, en düşük emekli maaşı olan bin 600 lira üzerinden hesap yapılsa bile yıllık maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olacağına dikkat çekti. 5,9 milyon kişinin şu anda EYT'li olduğu biliniyor. Şu andaki rakamlarla fatura en az 113 milyar TL. Sosyal güvenlik sisteminin sürekli açık vermesine yol açan Eylül 1999 tarihinden önceki uygulama ile kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık 5 bin gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

YAŞA NASIL TAKILDILAR?

1999'dan sonra üçüncü bir şart olarak yaş şartı getirildi. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7 bine yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi.

Yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de uygulandı. 23 Mayıs 2002'den geçerli olmak üzere yeni bir kademeli geçiş takvimi kabul edildi. SGK'nın uygulaması sürerken muhalefetin de desteğiyle bir kampanya başlatıldı. Muhalefet, kanun teklifi verdi, komisyon kurulmasını istedi. Ama komisyon kurulması ve tekliflerin devlete büyük maliyet getireceği öne sürülerek AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.

UZUN VADEDE ZARAR 754 MİLYAR

Emeklilikte yaşa takılanların sayısının 6 milyona yakın olduğu belirtiliyor. İlgili devlet kurumlarının yaptığı ileriye yönelik projeksiyonlarda ise bu durumdakilerin emekli olmaları ve 20 yıla yakın maaş almaları durumunda devlete gelecek ağır yük ise yıllık 754 milyar lirayı geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu her gündeme geldiğinde devlete getireceği ağır yükü dikkate alarak erken emekliliğe karşı çıktı. Erdoğan bu arada Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vedat Bilgin'e araştırma yapması talimatı verdi. Taraflarla görüşen Bilgin'e, EYT ile ilgili sunulan bir raporda bu durumdakilerin sayısının 5 milyon 954 bin 225 kişi olduğu ileri sürüldü.