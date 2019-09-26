Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu

26.09.2019 12:16

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2019 yılı Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırları araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 2 bin 64 lira oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 6 bin 724 lira seviyesinde gerçekleşti.

YAŞAMA MALİYETİ AYLIK 2 BİN 536 LİRA

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 536 lira olarak hesaplandı.

MUTFAK HARCAMASI 171 TL ARTTI

Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması 171 TL arttı. Gıda yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl önceye göre 558 TL oldu.