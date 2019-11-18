EYL'lilerle ilgili AK Parti sözcüsü Öer Çelik'ten açıklama: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var

18.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da katıldığı bir açılışta EYT'liler ile ilgili konuşmuş, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar tutturmuşlar EYT.Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı'' açıklamasında bulunmuştu. Bu konuyla ilgili "EYT'de son nokta koyuldu mu?" şeklinde soruya yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var" ifadelerini kullandı.