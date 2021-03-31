Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan teknoloji programında siber güvenlik konusunda çok önemli bilgiler paylaşıldı. Evinde internet kullananları ve uzaktan çalışanları yakından ilgilendiren konu başlıklarına değinilen programda, siber güvenlik konusunda merak edilen birçok soru yanıt buldu.

Mayasoft Genel Müdürü Yasin Aşır'ın Haberler.com YouTube kanalında sunduğu teknoloji programına Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik ve Mayasoft Ağ ve Güvenlik Mimarı Alper Karaoğlan konuk oldu.

Siber güvenlik konularına değinilen programda internet kullanıcıları için çok önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca uzaktan çalışma ve siber güvenlik konusunda merak edilenler de yanıt buldu.