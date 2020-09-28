Everton'dan gönderilmesi gündeme gelen Cenk Tosun için Beşiktaş ile F.Bahçe devrede
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Everton'dan gönderilmesi gündeme gelen Cenk Tosun için Beşiktaş ile F.Bahçe devrede

28.09.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.09.2020 20:16
Everton'dan gönderilmesi gündeme gelen Cenk Tosun için Beşiktaş ile F.Bahçe devrede

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin takımda düşünmediği milli futbolcu Cenk Tosun'un adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran Cenk Tosun, Everton'daki geleceği belli oluyor.

Liverpool şehri ekibinde, Calvert-Lewin, Richarlison ve Moise Kean performanslarıyla Everton'un hücum hattında öne çıkan isimler oldular.

GALATASARAY VE AL-GHARAFA'YI REDDETTİ

Geçen sezon transfer döneminde Galatasaray ve Al-Gharafa'nın teklilerini reddeden ve Everton'da kalmak isteyen milli forvet, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle de anılıyor.

Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'u kadroda istemiyor ve henüz sakatlıktan tam olarak dönüş yapamayan oyuncunun gönderilmesini bekliyor.

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